Na letniej scenie z cyklu "Boskie Granie" w Oświęcimiu pokazały się młode talenty muzyczne [ZDJĘCIA]

Górnik stracił nogę

To miał być dzień, jak wiele innych, jednak 15 czerwca br. roku zmienił dotychczasowe życie Bartłomieja Bertolina. 30-letni górnik wyszedł do pracy w kopalni Brzeszcze, gdzie uległ wypadkowi. Osiem dni później lekarze amputowali mu prawą stopę i część podudzia. W jednej chwili do...