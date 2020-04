Na oświęcimskie targowisko powróciło życie. Mnóstwo handlujących i kupujących [ZDJĘCIA]

- Różnie z tym bywa, ale zdecydowana większość stosuje się do przepisów

- Nareszcie handel powrócił - cieszy się pani Maria, oświęcimianka. - Marchewka z marketów, to nie to samo, co prosto od rolnika - dodaje seniorka.

W czwartkowe przedpołudnie oświęcimianie kupowali nie tylko owoce i warzywa, ale również bieliznę, kwiaty na działki, ciuchy i buty.