Na ul. Jagiełły w Oświęcimiu rozebrany do połowy i agresywny 34-latek położył się na masce samochodu. Musiała interweniować policja

34-latek z Oświęcimia odpowie za uszkodzenie mienia oraz przestępstwo narkotykowe

Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego zatrzymali 34-latka, mieszkańca Oświęcimia, który zachowywał się agresywnie. Jest podejrzany o uszkodzenie mienia oraz posiadanie amfetaminy.

Do zdarzenia doszło na ul. Jagiełły w Oświęcimiu. Mężczyzna usiłował najpierw wejść do wnętrza znajdującej się tutaj placówki oświatowej, a kiedy pracownik ochrony mu to uniemożliwił zaczął kopać po drzwiach wejściowych do budynku. Następnie rozebrał górną część garderoby i położył się na masce jednego z zaparkowanym przy ulicy samochodów.