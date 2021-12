Na ul. Legionów w Oświęcimiu w ciągu drogi wojewódzkiej 933 będą utrudnienia w ruchu. Znów kręcą tutaj zdjęcia do filmu wojennego [ZDJĘCIA] Bogusław Kwiecień

Jutro, 8 grudnia na ul. Legionów w Oświęcimiu w ciągu drogi wojewódzkiej 933 kierowcy muszą spodziewać się utrudnień w ruchu. Będą związane z kręceniem zdjęć do filmu „The Zone of Interest" ("Strefa interesów”) w reżyserii brytyjskiego filmowca Jonathana Glazera. Jest to film wojenny, przedstawia z jednej strony codzienne życie niemieckiej rodziny mieszkającej w czasie II wojny światowej tuż obok niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz, a z drugiej losy polskiej rodziny, która pomagała więźniom obozu.