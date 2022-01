Na ulicach Oświęcimia 20 lat temu. Jakimi autami jeździli wtedy oświęcimianie [ZDJĘCIA]

Ulice Oświęcimia zapełniły się nowymi samochodami i markami

Przełom lat 80. i 90. to był czas, gdy na ulicach dominowały jeszcze "maluchy" i polonezy. Z czasem przybywały cinquecenta i seicenta, uno oraz inne marki jak: Hyundai, Kia, Łada, Suzuki, Ford, Peugeot czy Citroen.

Duża część, szczególnie niemieckich marek była sprowadzana z zagranicy, często już nie pierwszej młodości. Rynek motoryzacyjny zaczął się zmieniać na przełomie lat 90. i 2000, a ostatnie lata to już prawdziwy przełom I widać to także na ulicach Oświęcimia. Pojawiło się zdecydowanie więcej samochodów i marek. Niestety, ma to także gorsze strony w postaci korków na ulicach czy przepełnionych parkingów.

W przygotowaniu materiału skorzystaliśmy z galerii Dariusza Sieczkowskiego pt. Oświęcim - lustro czasu.