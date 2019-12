Nagrody prezydenta Oświęcimia dla sportowców za uzyskane osiągnięcia. Wśród wyróżnionych byli pływacy i zawodniczka karate

Jej klubowy kolega Michał Daszkiewicz czterokrotnie zdobył I miejsce, dwukrotnie III miejsca i pobił dwa rekordy Polski na mistrzostwach Polski juniorów. Uzyskał też kwalifikację do kadry narodowej oraz udziału w mistrzostwach Europy juniorów. Nagrodę prezydenta dostał też inny pływak Przemysław Sucheński za zajęcie I, II i III miejsca na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz udział w mistrzostwach Europy juniorów.

Wśród nich jest Dominika Chylińska, złota medalistka Mistrzostw Europy Juniorów w Kick Boxingu, która otrzymała kwalifikację do kadry narodowej. Z kolei pływaczka Marta Klimek zajęła III miejsce na mistrzostwach Polski seniorów oraz brała udział w mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata Juniorów w pływaniu.

Za osiągnięcie przez zawodników wysokich wyników nagrodzeni zostali również trenerzy: Mariusz Pawlus, Andrzej Brania i Piotr Woźnicki. – Sport to nie tylko sukcesy, radość i popularność, ale to przede wszystkim ciężka, codzienna praca, kształtowanie charakteru i wytrzymałości oraz często godzenie się również z porażką. Tym bardziej doceniam państwa zaangażowanie i wysiłek włożony w treningi, które pozwalają realizować sportową pasję i uzyskiwać wysokie wyniki sportowe – powiedział prezydent Janusz Chwierut, gratulując zawodnikom i ich trenerom. - Wasze osiągnięcia sportowe przyczyniają się do promocji Oświęcimia i kształtują jego wizerunek jako kuźni talentów sportowych - dodał.

Gratulacje za utrzymanie wysokiego poziomu szkolenia sportowego przekazał też prezesowi UKP Unia Markowi Dorywalskiemu.