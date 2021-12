Najbardziej niebezpieczne drogi w powiecie oświęcimskim. Tu dochodzi do groźnych wypadków, w których są śmiertelne ofiary i ranni [ZDJĘCIA]

Najwięcej zdarzeń na drogach krajowych i wojewódzkich

Do największej liczby zdarzeń w powiecie oświęcimskim dochodzi na drogach krajowych 44 i 52 oraz wojewódzkich 933, 948 i 780. Wynika to z największego natężenia ruchu, ale również - co podkreślają policjanci z oświęcimskiej drogówki - z łamania przepisów przez kierowców.

- W okresie jesienno-zimowym w sytuacji trudniejszych warunków na drogach spowodowanych zmiennością aury i ograniczonej widoczności warto zachować szczególną ostrożność

- apelują policjanci.