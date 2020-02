Nie ma miejsca na nudę w czasie ferii zimowych w gminie Chełmek [ZDJĘCIA]

Warsztaty sztuk przeróżnych, zajęcia sportowe, wyjazdy do teatru i na narty, ślizgawki, a wreszcie bale przebierańców - to wszystko zafundowały dzieciakom podczas tegorocznych ferii zimowych połączone siły Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku, tamtejszego Centrum Sportowego, Domu Ludowego w Bobrku i Chełmku oraz Wiejskiego Domu Kultury w Gorzowie. Działo się od początku ferii i dziać będzie do ich końca.