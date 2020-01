Niestraszne im minusowe temperatury i lodowata woda. Morsy z Bielan zapraszają do wspólnych kąpieli

Od ilu lat jest Pan morsem? Od trzech lat. Bakcyla złapałem od trenerów pracujących w moim klubie: Marka Smolarczyka i Andrzeja Adamusa. To oni jako pierwsi zaczęli przygodę z morsowaniem, zaczęło do nich dołączać coraz więcej osób. Pomyśleliśmy więc o założeniu nieformalnego klubu. Zanurzyłem się w lodowatej wodzie... i przepadłem. Morsy to pozytywnie zakręceni ludzie.

Czy do morsowania trzeba się jakoś specjalnie przygotować?

Nie. Wystarczy ubrać się w wygodny dres i przed każdym morsowaniem zrobić krótką, około 15-minutową rozgrzewkę. My najczęściej rozgrzewamy się biegnąc w grupie wzdłuż Soły w Bielanach. Dopiero po rozgrzewce wchodzimy do wody. Początkujący spędzają w niej od kilkudziesięciu sekund do kilku minut. Ja zazwyczaj zażywam kąpieli około 10 minut. Ważne jest żeby po wyjściu z wody i ubraniu się zrobić drugą rozgrzewkę. Potem można napić ciepłej herbaty.

Czyli morsem może zostać w zasadzie każdy?

Oczywiście. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. W naszym klubie mamy ludzi w różnym wieku od 10 do ponad 70 lat. Zdecydowaną większość stanowi płeć piękna. Stworzyliśmy nawet specjalną grupę na portalu społecznościowym i tam umawiamy się na wspólne kąpiele. Są wśród nas tacy, którzy morsują codziennie. Ja z moją żoną, którą zaraziłem tą pasją kąpiemy się zazwyczaj raz w tygodniu. W takich spotkaniach zazwyczaj bierze udział od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Zapraszamy wszystkich do spróbowania, na pewno nie pożałują!