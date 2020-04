Notoryczny podpalacz śmieci znowu w akcji. Mężczyzna jest też podejrzany o znieważenie policjantów

- Na podstawie zebranych materiałów zostało już sporządzonych siedem wniosków o ukaranie do sądu

- informuje Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. - Sprawy dotyczą sprowadzenia niebezpieczeństwa pożaru, za co grozi kara aresztu lub kara grzywny, nieutrzymywanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości, za co grozi kara grzywny lub nagana. To również zanieczyszczenie miejsca publicznego, za co grozi kara grzywny lub nagana oraz palenie odpadów poza spalarnią, za co sprawcy grozi kara aresztu lub kara grzywny - dodaje.

Notorycznie zbiera śmieci i je podpala

Mężczyzna, najprawdopodobniej chory psychicznie, kilkakrotnie był karany 500 zł mandatami. Jednak zupełnie się tym nie przejmuje. Podobnie jak konsekwencjami, o czym wielokrotnie był informowany przez dzielnicowego.

Teraz policjanci wszczęli kolejne postępowanie o wykroczenie po niedzielnym pożarze, w wyniku którego spłonęły przedmioty zgromadzone w garażu 73-latka.