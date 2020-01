Nowy rok z nowymi cenami w Oświęcimiu. Zobacz, za co zapłacisz więcej

Jak tłumaczy prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, powodem podwyżek, jest trudna sytuacja finansowa miasta związana z przeniesieniem przez rząd na samorząd znacznych kosztów oświaty i obniżeniem dochodów z tytułu podatku PIT oraz wzrost płacy minimalnej i cen energii.

Więcej za pluskanie się i rekreację

Agata Gworek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu podkreśla, że podwyżki są więc nieuniknione, aby utrzymać obiekty na dotychczasowym poziomie.

Podwyżki nie ominą nikogo, nawet seniorów, którzy dotąd płacili za korzystanie z atrakcji obiektu za złotówkę. Teraz za 70 minut od poniedziałku do piątku do godz. 15, muszą zapłacić 4 zł.

Taka sama stawka, jednak bez ograniczeń czasowych , z wyłączeniem saun i zjeżdżalni, obowiązuje dzieci do 100 cm wzrostu.

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z opiekunami mogą korzystać z pływalni bez ograniczeń czasowych za 3 zł. Dotyczy to także dzieci do 16 roku o orzeczonej niepełnosprawności stałej lub wymagające długotrwałej opieki i ich opiekunów.