Od ponad miesiąca pojemniki zastępują dzienniki podawcze. Urzędnicy zapewniają, że dokumenty są bezpieczne

Od 25 marca wszystkie urzędy powiatowe i gminy z powodu epidemii koronawirusa wyłączyły bezpośrednią obsługę klientów. Dziennik podawczy to teraz zwykłe pojemniki, ustawione gdzieś przy drzwiach głównych. Niektórzy mieszkańcy mają wątpliwości, czy to bezpieczny sposób obiegu dokumentów. Starostowie i burmistrzowie zapewniają, że nie ma powodu do niepokoju.