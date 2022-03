Oferty pracy PUP Oświęcim, które nie wymagają wysokich kwalifikacji i dla kobiet [MARZEC 2022] Jerzy Zaborski

W oświęcimskim PUP nie brakuje ofert pracy bez wysokich kwalifikacji. Pracodawcy mają kłopot ze znalezieniem ludzi do wykonywania prostych prac. Może tę lukę wypełnią uchodźcy z Ukrainy, którzy zechcą się na początku jakoś „zaczepić”, by powoli wrócić do normalności. Przygotowaliśmy przegląd ofert z powiatu oświęcimskiego. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.