Ogólnopolski Spływ Kajakowy "Trzy zapory" na rwącej Sole pełen emocji. Kajakarze przyjechali z różnych stron Polski [ZDJĘCIA]

Spływ "Trzy zapory" należy do prestiżowego cyklu Grand Prix Polskiego Związku Kajakowego.

Do udziału w imprezie, której organizatorem jest TKKF "Motor" w Andrychowie, zgłosili się kajakarze z województw: małopolskiego, śląskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Były lata, że spływ gromadził nawet 200 uczestników. W tym roku jednak, jak wyjaśnia komandor Marek Babik z powodu pandemii i obowiązujących obostrzeń organizatorzy musieli ograniczyć liczbę kajakarzy.

48 km na dwa etapy

W sumie kajakarze mają do pokonania dystans 48 km podzielony na dwa etapy. Pierwszy to odcinek od jezior Żywieckiego i Międzybrodzkiego z Moszczanki do zapory w Porąbce. Drugi znacznie bardziej wymagający rozpoczyna się w Czańcu a kończy na bulwarach w Oświęcimiu.