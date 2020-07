Opady deszczu w Oświęcimiu. Ile deszczu spadnie w Oświęcimiu dzisiaj (14.07.2020)?

Opady deszczu pojawią się na 50%. Ma spaść ok. 1,5 mm deszczu. Warto wziąć ze sobą parasol na wszelki wypadek. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu w nocy wynosi 50 %. Według prognoz, spadnie ok. 1,3 mm deszczu.

Opady deszczu pojawią się na 40%. Ma spaść ok. 1,3 mm deszczu. Warto wziąć ze sobą parasol na wszelki wypadek. Opady deszczu pojawią się w nocy na 40 %. Według prognoz, spadnie ok. 1,6 mm deszczu.

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady deszczu wynosi 40%. Według prognoz, spadnie ok. 0,5 mm deszczu. Warto przygotować się na taką pogodę. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu w nocy wynosi 30 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 0,7 mm deszczu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 60%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 4,3 mm deszczu. W części miasta są możliwe także rozpogodzenia. Mogą wystąpić burze. Opady deszczu pojawią się w nocy na 40 %. Według prognoz, spadnie ok. 0,7 mm deszczu. Mogą wystąpić burze.

Opady deszczu pojawią się na 60%. Ma spaść ok. 4,4 mm deszczu. Wychodząc z domu koniecznie zabierz ze sobą parasol. Nad Oświęcimiem mogą wystąpić burzowe chmury. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu w nocy wynosi 70 %. Ma spaść ok. 4,8 mm deszczu. Mogą wystąpić burze.

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 90%. Ma spaść ok. 7,8 mm deszczu. Wychodząc z domu warto zabrać ze sobą parasol. Burzowe chmury przewidywane są nad OświęcimiemOpady deszczu pojawią się w nocy na 50 %. Ma spaść ok. 3 mm deszczu. Mogą wystąpić burze.

Deszcz to zjawisko atmosferyczne, które jest niezbędne dla natury i człowieka. Opady deszczu zasilają wody gruntowe, cieki oraz zbiorniki wodne. Dzikie zwierzęta piją wodę pochodzącą z opadów deszczu. Dzięki niej również rośliny i grzyby mogą rosnąć. Bez deszczu zagrożeniem jest susza, jednak jego nadmiar może powodować powodzie i podtopienia.Deszcz jest niezbędny, aby rośliny mogły rosnąć. Kiedy długo nie występują opady atmosferyczne, mamy do czynienia ze zjawiskiem suszy. Suszę dzielimy na trzy etapy. Pierwszy to susza atmosferyczna, kiedy przez 20 dni nie występują opady deszczu. Susza glebowa oznacza brak odpowiedniego nawodnienia roślin. Ostatnim etapem jest susza hydrologiczna, która polega na zmniejszonych zasobach wód powierzchniowych i podziemnych. Susza powoduje nie tylko przesuszenie gleby, ale również prowadzi do klęsk głodu, braku wody pitnej oraz zwiększa ryzyko pożarów.