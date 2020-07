Opady deszczu w Oświęcimiu. Ile deszczu spadnie w Oświęcimiu dzisiaj (18.07.2020)?

Czwartek z deszczem i burzami. Lokalnie może spaść grad

W czwartek w całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu i burze (10-30 mm). Lokalnie może spaść grad. Termometry pokażą od 20 st. C na Pomorzu do 24 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni i północno-zachodni. W porywach burzowych może...