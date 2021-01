Oświęcim. Akcja #PodzielSięPozytywnie zorganizowana przez stowarzyszenie Pozytywni z Oświęcimskimi Morsami przyniosła wsparcie dla Wiktorii

Ratunek dla rancza z alpakami spod Zatora jest w zbiórce pieniędzy. Grozi mu likwidacja. Liczy się każda złotówka [ZDJĘCIA]

Agnieszka i Zbigniew postanowili postawić wszystko na jedną kartę i spełnić swoje marzenie. Pięć kilometrów od Zatora we wsi Jankowice otworzyli cudowne miejsce przyjazne zwierzętom AlpakiJa. AlpakiJa, to park - ranczo, na którym można się zrelaksować, spędzić rodzinnie czas i poobcować z cudownymi zwierzętami, jakimi są alpaki. AlpakiJa, to dla ich właścicieli, nie jest wyłącznie biznesem, ale stylem życia i całym światem. W dobie pandemii koronawirusa, to niezwykłe miejsce jest zagrożone. Przyjaciele małżeństwa zorganizowali w sieci zbiórkę pieniędzy. Pomożesz?