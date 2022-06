Oświęcim. Biało-niebieska rodzina dała czadu na pikniku sportowo-rekreacyjnym, łącząc pokolenia [ZDJĘCIA, WIDEO]

Zobaczcie film z Pikniku Rodzinnego AP Unia Oświęcim:

Najmłodsze dzieci miały raj na dmuchańcach, ale to było tylko na rozgrzewkę. Potem można było się zmierzyć na torze przeszkód. Śmiałków nie brakowało.

Zgodnie z ideą imprezy, była okazją do wspólnej zabawy całych rodzin oraz wspólnej integracji. Do walki na murawie ruszyli ojcowie dzieci trenujących w akademii. To często byli sportowcy, więc można było popatrzeć.

- Byle tylko nie podchodzili zbyt ambitnie do gry, bo mogą posypać się kontuzje – komentował z uśmiechem Tomasz Wróbel, założyciel AP Unia Oświęcim.

W końcu do akcji ruszyły mamy, nie troszcząc się specjalnie o obuwie, zagrały wspólnie ze swoimi pociechami. Panie potrafiły kopać w piłkę.

Nie zabrakło nagród rozlosowanych wśród tych, którzy wykupili losy. Za 450 zł zlicytowano koszulkę meczową Wisły Kraków z podpisami zawodników. Podczas pikniku pomyślano o wsparciu dla byłego piłkarza Unii Oświęcim, który uległ wypadkowi.