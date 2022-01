Oświęcim. Dworzec autobusowy pozostanie już tylko na archiwalnych zdjęciach. Nowego w mieście nie będzie [ZDJĘCIA] Monika Pawłowska

W Oświęcimiu co najmniej od kilkunastu lat pasażerowie busów i autobusów, muszą „nabiegać” się po całym mieście, by odnaleźć właściwy przystanek z którego odjeżdżają różni przewoźnicy. Nie ma tu jednego miejsca, skąd odjeżdżały by wszystkie autobusy i busy. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE