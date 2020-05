Mieszkaniec Oświęcimia widząc seniorkę błąkającą się po os. Chemików, nie pozostawił jej bez pomocy. Dzięki jego wskazówkom policjanci odnaleźli 85-latkę, ustalili jej personalia i odprowadzili do domu.

Szybka reakcja oświęcimskiej policji

- Policjanci natychmiast udali się we wskazany rejon, gdzie w jednej z klatek schodowych znaleźli zziębniętą seniorkę

Pobierz bezpłatną aplikację Nasze Miasto i bądź na bieżąco!



Jak korzystać z aplikacji, by otrzymywać informacje z miasta i powiatu? To proste!

Po wejściu w aplikację w prawym górnym rogu w menu wybierz swoje miasto.



W nocy z 3 na 4 maja tuż przed godz. 4, oświęcimscy policjanci zostali powiadomieni przez pana Dariusza z os. Chemików w Oświęcimiu o starszej kobiecie, która najprawdopodobniej zgubiła się. Z informacji 41-latka wynikało, że z okna swojego mieszkania widzi chodzącą „od klatki, do klatki” starszą panią, która pomimo niskiej temperatury jest ubrana w bluzkę z krótkim rękawem, a na nogach ma kapcie.- informuje Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. - Okryli ją kurtką i ustalili, że jest to 85-letnia mieszkanka sąsiedniego bloku. Kobieta została odprowadzona do mieszkania - dodaje.Jak się okazało starsza pani wyszła z mieszkania, bo nie mogła spać. Jednak kiedy po kilku minutach chciała wrócić do mieszkania, pomyliła bloki.- Duże podziękowania należą się panu Dariuszowi, który zainteresował się losem starszej pani. Jego prawidłowa reakcja przyczyniła się do udzielenia szybkiej pomocy seniorce - podkreśla Małgorzata Jurecka.[promo] 2959;1[/promo][promo] 2957;1[/promo]Aplikacja jest bezpłatna i nie wymaga logowania. Oprócz standardowych kategorii, z powodu panującej epidemii,