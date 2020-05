Oświęcim. Galerie handlowe znowu tętnią życiem. Na początku ruch był umiarkowany

W Martesie obsługa musiała skrupulatnie liczyć klientów, który jednocześnie mogło być 35. - Jednak już przy 25 osobach w sklepie ograniczyliśmy wejście, żeby uniknąć tłoku przy kasach - powiedziano nam przy wejściu do sklepu. - Pierwsza fala klientów już za nami. Liczymy, że w drugiej części dnia będzie kolejna. Trzeba robić wszystko, aby handel odbywał się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Choć ruch w Galerii Niwa odbywał się płynnie, nie znaczy to, że w pewnym momencie dnia drzwi zostaną zamknięte. -

Na pierwszy rzut oka, w godzinach południowych, ruch był umiarkowany. Do każdego butiku można było wejść bez kolejki, choć na każdym - zgodnie z przepisami bezpieczeństwa - umieszczono informację o limicie dla klientów.

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, w galerii jednocześnie nie może być więcej niż 700 osób –

informują w biurze galerii. - Mamy program monitorujący przepływ klientów, więc jeśli ich liczba przekroczy granicę bezpieczeństwa, ochrona zamknie budynek do czasu „rozładowania” budynku.

W pierwszym dniu otwarcia galerii, do godziny 12.30, odwiedziło ją 770 klientów. Czy to dużo? - W przeciętnym dniu handlowym, do zamknięcia galerii, potrafi się przez nią przewinąć ponad 5 tysięcy klientów - mówią w galerii. - Na pewno spodziewamy się większych odwiedzin w drugiej części dnia.