Oświęcim i powiat. Św. Mikołaj już zmierza do grzecznych dzieci z prezentami. W powiecie oświęcimskim pojawi się już 4 grudnia [PRZEGLĄD] Monika Pawłowska

Sanie już zaprzągnięte, a w razie braku śniegu św. Mikołaj przyjedzie na motorze. Gdzie będziecie mogli spotkać Mikołaja w nadchodzących dniach. My już wiemy, dowiedz się i Ty. Arch. Monika Pawłowska Zobacz galerię (15 zdjęć)

Listy do św. Mikołaja już napisane i z pewnością znalazły się już u adresata. Elfy, czyli nieocenieni pomocnicy św. Mikołaja, kończą już pracę, by Mikołaj zdążył na czas i w porę dostarczył prezenty grzecznym dzieciom. Wkrótce pojawi się w powiecie oświęcimskim. Gdzie i kiedy będzie można go spotkać? Zapraszamy do naszej galerii, zapisujcie w kalendarzu to wydarzenie i… dzwońcie, by umówić się na niektóre spotkanie i zarezerwować miejsce. Czasu coraz mniej. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE