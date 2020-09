Oświęcim. Już w najbliższą niedzielę Jesień Oświęcimska z muzyką świata na Rynku Głównym [ZDJĘCIA]

Muzeum Zamek zaprasza w godz. od 9 do 15 na siódme targowisko staroci „Rzeczy z duszą”. Na zamkowym dziedzińcu swoje kramy rozstawią kolekcjonerzy antyków, różnorakich staroci, obrazów, bibelotów i numizmatów. Zaplanowano i jesienne warsztaty dla najmłodszych, zwiedzanie muzealnych ekspozycji i zamkowej wieży za darmo.

W związku z organizacją wydarzenia, od piątku 4 września od godz. 22 do poniedziałku 7 września do godz. 9 wyłączona zostanie z użytkowania ulica i miejsca parkingowe przed sadem. Natomiast w niedzielę 6 września, od godz. 5 do godz. 20 wyłączony będzie ruch kołowy w całym rynku.

„Jesień Oświęcimska” odbędzie się zgodnie z obowiązującymi w dniu imprezy zaleceniami sanitarnymi związanymi z epidemią COVID-19.