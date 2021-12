Oświęcim. Michał Bajor z „Kolor Cafe. Przeboje włoskie i francuskie” w Oświęcimskim Centrum Kultury [ZDJĘCIA]

„Kolor Cafe. Przeboje włoskie i francuskie” Michała Bajora

Kiedy przed laty rówieśnicy Michała Bajora słuchali Beatlesów, on również zafascynowany słuchał ich wspaniałych piosenek. Ale równolegle wsłuchiwał się w utwory włoskich i francuskich wykonawców. Festiwale w San Remo i piosenki Aznavoura, czy Piaf, były dla niego wyznacznikiem muzycznego gustu dobrej estrady, od kolorowych włoskich po mądre francuskie przeboje.

Po te przeboje Michał Bajor sięgał w swoim muzycznym życiu wielokrotnie. Artysta przemieszał swoje muzyczne włosko-francuskie, które ukazały się w 2019 r. na płycie i które prezentuje na koncertach „Kolor Cafe. Przeboje włoskie i francuskie”.

- „Kolor Cafe” urzeka swoją lekkością, wyważoną swobodą i klimatem

- ocenia Jonatan Paszkiewicz, polskaplyta-polskamuzyka.pl - Jest to płyta pozytywna; daje słuchaczowi wytchnienie, pozwala odpocząć, zrelaksować się. Kiedy trzeba da do myślenia, a kiedy trzeba zachęci do wstania z fotela i nawet do potańczenia. Co więcej, zauważalna jest pewna uniwersalność tego materiału. Jak przystało na repertuar Michała Bajora, teksty odgrywają niebagatelną rolę, są mądre i są po prostu „o czymś”, w czym zasługa zarówno oryginalnych autorów słów, jak i polskich tłumaczeń - dodaje.