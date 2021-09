Oświęcim. Modna dziara w oświęcimskich salonach tatuażu. Minimalistyczne wzory i obrazy malowane na całym ciele [ZDJĘCIA] Monika Pawłowska

Moda na tatuaże trwa w najlepsze, to i wachlarz wzorów coraz większy. Tatuaże przez długi czas były domeną mężczyzn, co się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat. Dziarają się dziewczyny, a zdarza się, że i seniorki. Płeć piękna najczęściej wybiera minimalistyczne wzory tzw. tiny tattoos czyli maleńkie tatuaże w dyskretnych miejscach. Panowie często stawiają na rozmach, decydują się wręcz na obrazy malowane na całym ciele. Wzory i kolorystyka przeróżna. Co najchętniej wybierali panowie i panie w oświęcimskich salonach tatuażu? Oprócz modnych wzorów, także oryginalne, a nawet dedykowane miastu. Zobaczcie w naszej galerii. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE