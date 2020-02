Oświęcim. Nie bądź obojętny i reaguj widząc zagrożenie dla ludzkiego życia

Jeden z patroli szybko zlokalizował wskazane przez zgłaszającą miejsce, a następnie dziękując jej za prawidłową reakcję przejął nietrzeźwego, którym okazał się 37-letni mieszkaniec Oświęcimia. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało 3,70 promila alkoholu. Mężczyzna został oddany pod opiekę pracowników izby wytrzeźwień. Mundurowi apelują, aby w sytuacjach, kiedy zagrożone jest ludzkie życie, zawsze reagować, tak jak zrobiła to mieszkanka Oświęcimia. - Wystarczy jeden telefon „112” do służb ratunkowych – przypomina Małgorzata Jurecka. Policjanci apelują również o rozsądek, przypominając, że mocno zakrapiane alkoholem imprezy mogą się zakończyć tragicznie.

- Okazało się, że mężczyzna reagował na jej głos, lecz był pod tak mocnym wpływem alkoholu. Nie był w stanie samodzielnie się poruszać. Oświęcimianka - widząc, że mężczyzna może się stoczyć wprost do wody lub wychłodzić - natychmiast powiadomiła policję – informuje Małgorzata Jurecka , rzecznik prasowy oświęcimskiej KPP.

We wtorkowe przedpołudnie (18 lutego 2020), około godziny 11.40, mieszkanka Oświęcimia spacerowała w rejonie zbiornika Kruki. Na jednej z ławeczek dostrzegła śpiącego mężczyznę. Kobieta natychmiast sprawdziła jego funkcje życiowe.

- Rodzinom mającym problem z osobą uzależnioną od alkoholu przypominamy, że przy każdym urzędzie miasta czy gminy, działa Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do której zadań należy podejmowanie działań, w celu zobowiązania osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego – zwraca uwagę Małgorzata Jurecka. - Ponadto z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tego trudnego problemu można również zwrócić się do dzielnicowego lub pracownika socjalnego w ośrodku pomocy. Oni wskażą odpowiedni sposób postępowania oraz placówki wspomagające osoby współuzależnione.