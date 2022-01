Oświęcim. Orszaki Trzech Króli w dobie pandemii były skromniejsze niż zwykle [ZDJĘCIA]

Zobaczcie jak święto Trzech Króli obchodzono w Oświęcimiu

W parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, orszak z królami przeszedł z kościoła do szopki przy placu św. Jacka, gdzie monarchowie oddali symboliczny hołd Dziecięciu. Na zakończenie nie mogło zabraknąć wspólnego kolędowania.

Z kolei proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana w Oświęcimiu w wygłoszonej homilii przypomniał o przesłaniu tego święta. Życzył wiernym, aby – podobnie do monarchów ze Wschodu – byli głodni Boga, czego brakuje we współczesnym świecie, skupionym na doczesności, a odrzucającym sprawy duchowe.

- Właśnie monarchowie - przemierzając Jerozolimę – jedno z najbardziej zaludnionych miast tamtych czasów, potrafili odrzucić pokusy ówczesnego świata, kuszącego przepychem, rozrywkami i innymi atrakcjami. Dowiedzieli się na dworze króla Heroda, żeby szukać Mesjasza w Betlejem. Jednak nikt na dworze Heroda nie był zainteresowany szukaniem Boga. Królowie postanowili jednak poszukać Boga, bo byli Go spragnieni. Tak i My, szukajmy w tych trudnych czasach Boga. Pandemia koronawirusa pokazuje, jak kruche jest ludzkie życie, które musi być oparte na solidnym fundamencie, aby – kiedy przyjdzie nasz czas – z radością iść do Domu Ojca, bo przecież na doczesności życie się nie kończy – powiedział Mariusz Kiszczak.