Oświęcim oszczędza na oświetleniu. Nie włączają latarni na czas

Pochodząca z Oświęcimia Tova Berliński skończyła 105 lat

Tova Berliński skończyła 105 lat. Od ponad 65 lat mieszka w Jerozolimie, ale wciąż interesuje się tym, co dzieje się w jej rodzinnym Oświęcimiu. Po wojnie długo wahała się, by ponownie tutaj przyjechać. Było to miejsce, które kojarzyło się jej ze śmiercią najbliższych i Holokaust...