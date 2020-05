Oświęcim. Podpalacz znów w akcji. Tym razem omal nie spalił śpiącej kobiety

Do zdarzenia doszło dziś w nocy (6 na 7 maja 2020 r.) tuż po godzinie 3. Policjanci pełniący służbę w rejonie ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu dostrzegli dym unoszący się znad jednej z posesji. W związku z powyższym błyskawicznie znaleźli się na miejscu pożaru. Jak się okazało paliła się drewniana altana znajdująca się tuż przy ścianie budynku jednorodzinnego.

Szybkie działanie służb ratunkowych oraz zatrzymanie podejrzanego było możliwe, ponieważ działając na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, rejon gdzie wcześniej dochodziło do różnego rodzaju pożarów oraz niezgodnego z prawem spalania śmieci przez mieszkańca Oświęcimia, był objęty regularnym nadzorem policji.

W pobliżu miejsca zdarzenia mundurowi dostrzegli 73-letniego mieszkańca Oświęcimia, który został zatrzymany w związku z podejrzeniem dokonania podpalenia. Mężczyzna trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych.

Mężczyzna to były milicjant. Kilka miesięcy temu był w naszej redakcji. Opowiadał o tym, że nikt go nie rozumie. Miał konflikt z rodziną swojej zmarłej konkubiny.

To tego kilka lat temu doznał bardzo poważnego urazu głowy - ma nienaturalnie wgniecioną czaszkę. Możliwe, że to wszystko spowodowało u niego wybuchy agresji.

Na podstawie zebranych materiałów zostało już sporządzonych wiele wniosków o ukaranie do sądu m. in. za sprowadzanie niebezpieczeństwa pożaru, nieutrzymywanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości, zanieczyszczenie miejsca publicznego, za co grozi kara grzywny lub nagana, za termiczne przekształcanie opadów poza spalarnią.