Oświęcim. Policjanci zatrzymali piromana. Nie uwierzycie, ile miał lat

W nocy z 2 na 3 maja 2020, tuż po godzinie 2, służby ratunkowe zostały zaalarmowane o pożarze samochodu marki Opel Astra, zaparkowanego w rejonie garaży przy ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu. Strażacy ugasili pożar, natomiast policjanci ustalili, że pokrzywdzony 64 -letni mieszkaniec Oświęcimia swój pojazd pozostawił w rejonie garaży w sobotę popołudniu. Straty oszacowano na około 5 tys. zł.

W trakcie dalszych czynności policjanci ustalili, że z podpaleniem mógł mieć związek 73-letni mieszkaniec Oświęcimia. Mężczyzna został zatrzymany.

Za zniszczenie mienia poprzez podpalenie podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Oświęcimscy mundurowi od kilkunastu miesięcy zajmują się sprawami częstych podpaleń śmieci lub obiektów znajdujących się na terenach będących własnością 73- letniego mieszkańca Oświęcimia.

Oświęcimskiemu piromanowi postawiono siedem zarzutów

Na podstawie zebranych materiałów zostało już sporządzonych siedem wniosków o ukaranie do sądu o sprowadzanie niebezpieczeństwa pożaru, za co grozi kara aresztu lub kara grzywny oraz nieutrzymywanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości, za co grozi kara grzywny lub nagana, a także zanieczyszczenie miejsca publicznego, za co grozi kara grzywny lub nagana oraz o odpadach, czyli termicznym przekształcaniu opadów poza spalarnią, za co sprawcy grozi kara aresztu lub kara grzywny.