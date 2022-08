Oświęcim. Trwa montaż band w hali lodowej MOSiR. Znany jest termin rozegrania w niej pierwszego sparingu

W oświęcimskiej hali lodowej trwa montaż nowych band

W związku z brakiem akrylu do produkcji szyb montowanych na bandach, firma remontowa nie chciała przywozić nowych band, bo uznała, że nie może dać gwarancji dobrego wykonawstwa na wypadek osobnego montażu band i szyb. Długo oświęcimska tafla świeciła pustkami, a drużyna seniorów, w ramach przygotowań do nowego sezonu, musiała szukać lodu do treningu w Tychach i w Jastrzębiu.