Oświęcim. Uchodźcy znaleźli schronienie i wsparcie. Wciąż potrzebna jest żywność i środki czystości, apeluje oświęcimski MOPS

Monika Pawłowska

Wojna w Ukrainie trwa, to już ponad 40 dni rosyjskiej inwazji i tyle samo dni pomocy uchodźcom w Oświęcimiu. A ta nie słabnie i prowadzona jest w bardziej zorganizowany niż spontaniczny sposób. Zajmuje się tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, który prowadzi Punkt Pomocy Rzeczowej dla osób z Ukrainy Przebywających w Oświęcimiu, znajdujący się przy ul. Partyzantów 1. W kwietniu jest czynny w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki i soboty od 10 do 13, we wtorki od 13 do 17. Sprawdź, co w tej chwili jest najbardziej potrzebne.