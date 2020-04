Oświęcim. W Radzie Osiedla Stare Stawy wykonują przyłbice dla pracowników służby zdrowia, które chronią ich przed koronawirusem [ZDJĘCIA]

Przezroczyste maski zakrywają całą powierzchnię twarzy i izolują oczy, nos oraz usta, chroniąc przed zakażeniem drogą kropelkową. Po odpowiedniej dezynfekcji nadają się do wielokrotnego użycia.

Przy ich produkcji pracują radna miejska Bożena Godawa i Michał Sałak. – Od prawie dwóch tygodni, w ramach akcji Przyłbica w Koronie, drukujemy osłony dla medyków. Razem z Bożeną Godawą, która co trzy godziny w nocy pędzi, by drukować nowe i przy wsparciu drukarki PJ GO pracujemy prawie bez przerwy – napisał na profilu Faceboook Michał Sałak.

Udało się już wydrukować ponad 100 przyłbic, ale potrzeby są nadał ogromne

- mówią pomysłodawcy akcji.

Wykonane w Radzie Osiedla Stare Stawy przyłbice trafiły już do Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu, na oddział onkologiczny szpitala w Bielsku -Białej i Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.