Oświęcim we wrześniu 2005 r. prażonymi wpisał się do Księgi Rekordów Guinnessa. Byliście tam? Szukajcie się na zdjęciach [GALERIA] Monika Pawłowska

Aż 1 200 kg ziemniaków, 150 kg kiełbasy, 50 kg boczku, 50 kg marchwi, 100 kg cebuli, 5 kg soli, 20 główek kapusty i 50 pęczków zielonej pietruszki – wszystko to 4 września 2005 r. na oświęcimskim stadionie MOKSiR wylądowało w gigantycznym kotle o wysokości 1,2 m i średnicy 2 m. To było przedsięwzięcie obliczone na rekord przyrządzenia regionalnej potrawy czyli prażonych, gwarantujący wpis do Księgi Rekordów Guinnessa. Byliście tam, smakowali prażonych? Wspominajcie i szukajcie się na zdjęciach. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE