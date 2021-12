Oświęcim. Zimowa moda na targowisku. Kurtki, czapki, ciepłe piżamki [ZDJĘCIA] Mateusz Migalski

Zima dotarła na targowisko w Oświęcimiu. I chodzi tu nie tylko o temperaturę, ale także o to, co można kupić na placu. Przeważają zimowe ubrania: kurtki, czapki, rękawiczki, ciepłe swetry. Zerknijcie do galerii, co w tym sezonie jest modne. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.