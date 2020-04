Oświęcimianie korzystają z uroków wiosny. Od poniedziałku 20 kwietnia można wejść do parku bez obaw, że dostaniemy mandat

Tłumów na oświęcimskich plantach, Placu Pokoju czy tzw. małpim gaju w poniedziałek nie było, ale i tak spacerujących, wypoczywających na ławeczkach czy łapiących pierwsze promienie słońca oświęcimian nie brakowało.

- Dosyć już tego siedzenia w domu, bo można było zwariować

- mówi pani Róża, mieszkanka Oświęcimia. - Można naładować akumulatory, nacieszyć oczy zielenią, a jak się uda, to i wiewiórkę zobaczyć - dodaje.

Czego nie wolno a co można

Wystarczyły około dwa tygodnie, by odkryć w parkach prawdziwą wiosnę. Znowu możemy korzystać z dobrodziejstw parków i lasów bez obaw, że dostaniemy za to mandat. Musimy jednak pamiętać, że w tych miejscach nadal obowiązuje zakaz zgromadzeń, obowiązek przebywania od siebie w odległości co najmniej dwóch metrów i noszenie na twarzy maseczek ochronnych.