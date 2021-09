Oświęcimianie mogą już segregować odpady kuchenne biodegradowalne. Czekają na nie brązowe pojemniki [ZDJĘCIA] Monika Pawłowska

W altankach śmietnikowych w Oświęcimiu, pojawiły się brązowe pojemniki przeznaczone do zbierania bioodpadów. Monika Pawłowska Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Termin, w którym wszystkie gminy mają obowiązek wymienić pojemniki na odpady, dostosowane do Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów, upłynie 30 czerwca 2022 roku. Zakłada, że odpady komunalne będą, we wszystkich gminach, zbierane w podziale na cztery podstawowe frakcje: bioodpady, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne (dodatkową, odpady komunalne zmieszane). Każdemu z nich przyporządkowano odpowiednie kolory pojemników lub worków w domach jednorodzinnych. W Oświęcimiu od wielu lat trwa segregacja odpadów. Przed kilkoma dniami w altankach śmietnikowych pojawiły się brązowe pojemniki przeznaczone do zbierania bioodpadów. Mieszkańcy domów jednorodzinnych bioodpady zbierają do worków.