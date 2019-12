Oświęcimscy policjanci ostrzegają i szukają oszustów, którzy wyłudzają pieniądze poprzez Facebook i Messenger

Policjanci przestrzegają przed oszustami i zalecają ostrożność. - Bądźmy czujni i nie dajmy się zwieść pozorom - apeluje Małgorzata Jurecka. - Czytajmy dokładnie komunikaty przychodzące na telefon podczas każdej transakcji oraz wiadomości od znajomych. Weryfikujmy wiadomości otrzymane od znajomych, w których proszą o pożyczkę pieniędzy. Najpierw skontaktujmy się osobiście lub telefonicznie ze znajomym w celu upewnienia się, czy faktycznie to on potrzebuje tego rodzaju pomocy. W przypadku tego rodzaju prośby nie kierujmy się pośpiechem, a zdrowym rozsądkiem, co pozwoli na uniknięcie kłopotów - dodaje.

Policjantka przypomina również podstawowe zasady korzystania z komputerów, telefonów komórkowych i innych urządzeń z dostępem do Internetu. Pierwsza z nich to pilnowanie haseł dostępu. Pamiętajmy również, aby były trudne do odszyfrowania. Dla bezpieczeństwa, co kilka miesięcy należy je zmieniać.

Należy wylogować się z aplikacji za każdym razem po zakończeniu użytkowania. I co istotne, nie otwierajmy maili od nieznanych nam nadawców, a tym bardziej zawartych w nich załączników.