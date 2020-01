Otwarto Action w Oświęcimiu. To duży sklep z "mydłem i powidłem"

W naszym regionie dotąd nie było sieci Action. To międzynarodowa sieć sklepów z artykułami nieżywnościowymi, choć drobne artykuły spożywcze - ciastka, batony, napoje - mają.

Sieć powstała w Holandii. Poza Polską sklepy tej sieci znajdują się też w Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu i Austrii. Handluje produktami codziennego użytku cenach. Jej asortyment można podzielić na 13 kategorii: artykuły dekoracyjne, majsterkowanie („zrób to sam”), zabawki i rozrywka, artykuły papiernicze i hobbystyczne, multimedia, artykuły gospodarstwa domowego, produkty do wykorzystania w ogrodzie i plenerze, środki do prania i sprzątania, żywność i napoje, higiena osobista, artykuły zoologiczne, odzież oraz pościel.

Najbliższe sklepy tej sieci są w Jaworznie, Sosnowcu i Katowicach. W Polsce najwięcej jest ich w zachodnich województwach.