Pacjenci chorują a lekarze nie przyjmują. Gdzie tkwi problem? Mamy odpowiedź

Wasza „Przychodnia z sercem” funkcjonuje niecałe trzy lata i świadczy usługi medyczne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ czyli tak, jak wiele innych przychodni choćby w Oświęcimiu. Jak to się dzieje, że u was nie ma kolejek, a pacjenci nie odchodzą z przysłowiowym kwitkiem, bo nie ma już „bloczków” do lekarzy? W innych przychodniach w okolicy, to nagminne.

W naszej przychodni nie zdarzyło się, żeby pacjent nie mógł się dodzwonić czy nie został przyjęty. Ilość godzin przyjęć, musi być przystosowana do ilości zdeklarowanych pacjentów.

Czyli jak?

Tajemnica tkwi w odpowiednim zarządzaniu przychodnią. Te wielkie, które mają kilkanaście tysięcy zdeklarowanych pacjentów, mają więcej pieniędzy, ale - co za tym idzie - także więcej lekarzy. Według NFZ na jeden etat lekarski powinno przypadać między 2,5 do maksymalnie 3 tys. pacjentów w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Tylko odpowiednie zarządzanie przychodnią jest „drogą do sukcesu” rozumianego w ten sposób, że pacjent w każdej chwili zostanie przyjęty przez lekarza.