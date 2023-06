Paragony grozy, drogie hotele, tłumy i hot-dogi z Żabki. Jaki będzie ten sezon dla branży wakacyjnej?

Paragony grozy, drogie hotele, tłumy i hot-dog z Żabki. Jaki będzie ten sezon dla branży wakacyjnej?

Zmiany w zachowaniu turystów były już bardzo widoczne przed rokiem. Polacy nie chcą rezygnować z wakacyjnych wyjazdów, szukają jednak coraz więcej oszczędności. Zaczyna się od tańszego noclegu, krótszego pobytu, korzystaniu z mniejszej liczby atrakcji i nie stołowaniu się w restauracjach. Hot-dog z Żabki zamiast obiadu w restauracji - to już nikogo nie dziwi i staje się pewnym standardem ekonomicznych wyjazdów.

Tak więc w popularnych kurortach w szczycie sezonu turystów nie powinno zabraknąć, jednak z uwagi na wspomniane wcześniej zmieniające się ich zachowania to nie będą żniwa dla branży turystycznej. Szczególnie mocno może to się odbić na portfelach restauratorów oferujących lokalne przysmaki, za które trzeba słono zapłacić. Paragony grozy to bowiem kolejny standard kojarzący się z wypoczynkiem, zarówno nad morzem, jak i w górach. Szczególnie po kieszeni może uderzyć rybka prosto ze smażalni. Trudno jednak będąc nad morzem choć raz nie wybrać się na nią.

Tu widzę jeszcze niszę do zagospodarowania dla sklepów z gadem w logo, który już serwuje nie tylko ciepłe parówki, ale także burgery, kebaby i inne pity. Dołączenie do wakacyjnego menu ryby lub oscypka mogłoby być strzałem w dziesiątkę i wystarczyłoby ubrać klapki, wyjść koło bloku, by poczuć odrobinę luksusu.