Budowa parku Pokoju w Oświęcimiu nabiera tempa. Widać już pierwsze efekty prac prowadzonych na obszarze blisko 7 hektarów.

Widać już alejki i ścieżki

Blisko 7 hektarów

- Nowy park obejmie także teren dawnego miasteczka komunikacyjnego, które również było w ostatnich latach zdewastowane

Pływająca fontanna i inne atrakcje

- Jedną z atrakcji ma być statek piracki, który jednocześnie pomieści blisko setkę dzieci

Prace budowlane przy parku Pokoju na osiedlu Chemików w Oświęcimiu rozpoczęły się na początku roku. Inwestycja będzie kosztować 7,4 mln zł.Po kilku miesiącach prac widać już zarysy przyszłych alejek spacerowych, miejsc do rekreacji, przyszłą fontannę. Część ścieżek jest już wybrukowanych. Poszerzana jest górka, nazywana wielorybem, która ma pełnić rolę jednej z zimowych atrakcji. Przy niektórych alejkach stoją kolumny latarń. Rozpoczęło się grodzenie całego terenu.Obiekt ma zostać oddany do użytku w połowie 2021 roku.Nowy park zajmie teren blisko 7 hektarów pomiędzy ulicami Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Tysiąclecia. Dotąd był to teren dziko zalesiony, który powstał przed laty pełniąc funkcję pasa zieleni izolacyjnej między dawnymi zakładami chemicznymi a osiedlem Chemików.Ostatnio był to teren już bardzo zaniedbany. Połamane drzewa, chaszcze, zdewastowane latarnie oraz zarośnięte i dziurawe asfaltowe alejki nie zachęcały do przychodzenia tutaj.- informuje magistrat.Na całym obszarze liczącym przewidzianych jest szereg miejsc i urządzeń do wypoczynku i czynnej rekreacji dla całych rodzin.Na wspomnianym terenie miasteczka komunikacyjnego powstaną dwa place zabaw dla dzieci, tych młodszych i starszych.- dodają urzędnicyZnajdująca się w sąsiedztwie górka, tzw. wieloryb, z której dzieci zjeżdżały na sankach i nartach będzie powiększona dwukrotnie.W części spacerowo-rekreacyjnej nowością będzie staw z fontanną pływającą. Całość zostanie uzupełniona o nowe ścieżki spacerowe i rowerowe, ławki, stojaki na rowery , oświetlenie i zieleń parkową.Miasto zdobyło na ten cel unijne dofinansowanie w wysokości 5,8 mln zł. Prace mają zakończyć się w połowie 2021 roku.Projekt spina się z przebudową ul. Tysiąclecia od skrzyżowania z ul. Słowackiego aż do ul. Chemików. Wzdłuż powstaną miejsca postojowe, przebudowana będzie ścieżka rowerowa.