Patrol grupy Speed z Oświęcimia zatrzymał w Bielanach (gm. Kęty) drogowego przestępcę, który w organizmie miał mieszankę narkotyków

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Wpadł w Bielanach, bo jechał zygzakiem

27 – latek został zatrzymany i trafił do oświęcimskiej komendy Policji. Do badań na zawartość środków odurzających została mu pobrana krew. Przeprowadzone przez policjantów Wydziału Kryminalnego badanie zabezpieczonej substancji wykazało, że jest to amfetamina.

- Za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem środków odurzających grozi kara do 2 lat pozbawienia, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz grzywna nawet do 60 tys. złotych. Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Za złamanie sądownie orzeczonego zakazu kierowania grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności - wylicza policjantka z oświęcimskiej komendy.