Pierwszy dzień w maskach na ulicach Oświęcimia. Mieszkańcy zastosowali się do nowych zasad w związku z epidemią koronawirusa [ZDJĘCIA]

Pierwszego dnia obowiązywania przepisu o noszeniu maseczek ochronnych na twarzach w miejscach publicznych mieszkańcy Oświęcimia przestrzegali go w zdecydowanej większości.

W większości miała maseczki zakupione w sklepach, ale sporo było osób, które same jej sobie przygotowały lub korzystało z chust i szalików.

Rzadko można było spotkać osoby, które nie wzięły sobie do serca tego obowiązku wprowadzonego w związku z epidemią koronawirusa , ryzykując otrzymanie mandatu od 500 zł w górę.

Faktycznie noszenie maski nie sprzyja dłuższym lub szybszym spacerom. Nie jest to przyjemne. Ma to jednak swojej plusy, bo zniechęca do wychodzenia z domu i może wpłynąć na ograniczenie przemieszczania się ludzi bez potrzeby.

