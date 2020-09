Piknik rodzinny „poMoc dla Bartka” w Bielanach. Każdy może pomóc mężczyźnie stanąć na dwóch nogach [ZDJĘCIA]

Pan Bartek 15 czerwca jak zwykle wyszedł do pracy, nastawiony na rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, a potem powrót do domu, do ukochanej żony, do swojej sportowej pasji, prywatnych planów budowy domu i założenia rodziny. W najczarniejszych wizjach przypuszczał, że nie wróci do domu cały i zdrowy. Po amputacji jego życie wywróciło się do góry nogami.