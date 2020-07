Planty nad Sołą w Oświęcimiu. Piękna lipcowa pogoda zachęcała do odpoczynku nad rzeką [ZDJĘCIA]

Planty nad Sołą w Oświęcimiu to ulubione miejsce wypoczynku wielu mieszkańców miasta. ale także licznych przyjezdnych.

Jest to miejsce, gdzie można poleniuchować nad brzegiem rzeki, przy okazji złapać trochę opalenizny i schłodzić się w Sole, gdy słoneczko mocniej grzeje, tak jak to było dzisiaj. Do posiedzenia na plantach zachęca strefa wypoczynku "Bulwary" urządzonej na czas wakacji przez miasto.