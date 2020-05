Plecaki, torby medyczne, opaski zaciskowe, latarki czołówki, rękawiczki jednorazowe i inny sprzęt trafił do karetki w Brzeszczach

Plecaki i torby medyczne, torba na butlę z tlenem, zestawy do konikotomii, stetoskopy, nożyczki lekarskie, opaski zaciskowe, detektor gazu, latarki czołówki i rękawiczki jednorazowe – taki sprzęt trafi do ratowników medycznych z Brzeszcz. Oficjalnie to dary przekazane przez gminę Brzeszcze do oświęcimskiego szpitala.