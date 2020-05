Po długim czasie rozłąki Energylandia otwiera szeroko drzwi już 6 czerwca

Po długiej przerwie spowodowanej koronawirusem, park rozrywki Energylandia (pow. oświęcimski) otwiera szeroko drzwi i zaprasza do bezpiecznej i dobrej zabawy. Park długo przygotowywał się do powrotu w nowej rzeczywistości, bo przecież wciąż obowiązują reżimy sanitarne. Zaprasza już od od 6 czerwca na razie w godz. od 10 do 18.