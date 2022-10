Po zmianach kadrowych w Kęczaninie Kęty chcą żyć najbliższym meczem. Nie mówią głośno o celach

Kęczanie dotąd uchodzili za tzw. trzecią siłę rozgrywek. Jednak trener Maciej Gruszka nie chce wybiegać myślami zbyt daleko w przyszłość. Wszystko za sprawą sporych zmianach kadrowych, do których doszło przed premierą sezonu.

Na zakończenie przygody ze sportem zdecydował się rozgrywający Arkadiusz Błasiak. Libero Cristiano Gutt przeniósł się do MCKiS Jaworzno, bo tam nie ukrywają aspiracji do awansu na zaplecze ekstraklasy. Z kolei Maciej Tupta wybrał Krispol Września, walczący na zapleczu ekstraklasy, a Michał Hoszmann postawił na innego drugoligowca – ZAKSA Strzelce Opolskie, walczące w grupie trzeciej.

Ujemny bilans kadrowy Kęczanina

Kęczanom nie udało się w pełni zbilansować ubytków. Na rozegranie z Włoszczowy, z innego drugoligowca, do ekipy trenera Gruszki dołączył Marcel Bujak. Z pobliskiego Andrychowa przyszedł Przemysław Stąsiek. Wypełni lukę na libero. Z kolei ostatnim transferem jest dobrze znany w Kętach Jakub Czubiński. Bronił barw kęckiej drużyny w czasach jej występów na pierwszoligowych parkietach. Szkoleniowiec planuje ustawić go w ataku. Do kadry zostaną włączeni wychowankowie. Część z nich już w poprzednim sezonie miała szansę poznania seniorskiej rywalizacji.