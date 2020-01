Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji pod budowę obwodnicy Zatora. Będzie gotowa dopiero za cztery lata

Na obwodnice w Zatorze i Podolszu będą jeszcze długo czekać

Chętnych do budowy zatorskiej obwodnicy w ciągu drogi krajowej 28 nie brakowało. Do przetargu stanęło sześć firm. Problem w tym, że oczekiwania finansowe wykonawców znacząco odbiegały od tego, co zaproponował im zarządca drogi